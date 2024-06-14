İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava ve yüksek nemle bunalan İstanbullular, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla nefes aldı. Anadolu Yakası'nda pek çok ilçede gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Aydos Ormanı ve Beykoz Örnekköy'de kısa süreli dolu yağdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu - 1

Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava ve yüksek nemle bunalan İstanbullular, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla nefes aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu - 2

Kentte son günlerde aşırı sıcak ve yüksek nem oranıyla seyreden hava, bu akşam yerini serinliğe ve yağışa bıraktı.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu - 3

Dün gece İstanbul genelinde hissedilen sıcak havadan dolayı uyumakta zorluk yaşayanlar, sağanakla rahat nefes aldı.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu - 4

Kentin birçok ilçesinde şimşekler çakarken, gök gürültülü sağanak etkili oldu, Aydos Ormanı ve Beykoz Örnekköy'de kısa süreli dolu yağdı.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu - 5

Anadolu Yakası'nda Kavacık, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Pendik ve Ümraniye'de gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu - 6

HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde aniden bastıran sağanaktan korunmak isteyenler, duraklara, iş yeri tentelerinin altına ve metro girişine sığındı.

Cevizlibağ'da tramvay durağında bekleyenler ıslanmamak için büyük uğraş verdi. Bazı yolcular yağışın dinmesini durakta bekledi.

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