İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu
Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava ve yüksek nemle bunalan İstanbullular, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla nefes aldı. Anadolu Yakası'nda pek çok ilçede gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Aydos Ormanı ve Beykoz Örnekköy'de kısa süreli dolu yağdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular zor anlar yaşadı.
Mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava ve yüksek nemle bunalan İstanbullular, akşam saatlerinde etkili olan sağanakla nefes aldı.