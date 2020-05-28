İstanbul'da göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı

"Balıkçılığın gelişmesi açısından önemseniyor. Corona virüs sürecinde bağışıklığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsan bağışıklığı için de en önemli gıda balık. Biz bu çerçevede İstanbul
'da 5 ilçemizde Arnavutköy, Silivri, Beykoz, Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerimizde göletlerimize 60 bin sazan balığı bıraktık. Geçmiş yıllarda bıraktığımız balıklarla beraber yaklaşık olarak 510 bin balık yavrusu bırakmış olduk. Bu balıkları tabii ki takip ediyoruz. Bazen amatör olarak yakalanan ve 13, 14 kilo balıklar oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü gıdasını üretemeyen ülkeler gelecekte aç kalırlar. Bu sektör milli savunma kadar önemlidir. Burada özellikle balıkçılıkta sürdürülebilirlik de çok önemli. Balıkları atmadan önce su sıcaklığını ölçüyoruz. Çünkü yavru balık atıyoruz. Sıcaklık mevsim normallerinde mi, yavrular yaşayabilir mi ona bakıyoruz."