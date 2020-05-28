İstanbul'da göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı

"7 BİN CİVARINDA DENETİM YAPTIK" Deniz ve göletlerde denetimlerin sürdüğünü belirten Karaca, "Biz denetimler de yapıyoruz. Bu sene 7 bin civarında denetim yaptık. Geçmiş yıllarda denizlerde avlanmaya devam eden terk edilmiş ağlar var. Bununla ilgili de değişik çalışmalar yaptık. Denizden ağlar topladık. O bölgede balıkçılığın özgürce dolaşmasını sağladık. Özellikle bunların birçoğu kayaların üzerinde olduğu için balıkların üremesini engelliyordu" diye konuştu.