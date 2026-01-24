İstanbul'da göz gözü görmüyor. Boğaz ve köprüler yok oldu
24.01.2026 11:31
AA
İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana yoğun sis etkili oluyor. Boğaz ve köprüler sisten dolayı görünmezken görüş mesafesi düştüğü için de sürücüler zor anlar yaşıyor.
İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis, kentte etkisini göstermeye başladı.
Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş çevresinde bulunan yüksek binaların üst katları görünmez oldu.
Kentin batısında bulunan Beylikdüzü, Büyükçekmece ile Sultangazi'de de sis etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ile Çekmeköy'de sis görüldü.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Şile Otobanı ile D-100 kara yolunda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.