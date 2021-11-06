İstanbul'da güne sisle uyandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Sis, kentin tamamını etkisi altına alırken, görüş mesafesinin düşmesiyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 06.11.2021 - 08:58 | Son Güncelleme : 06.11.2021 - 09:49

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Meteorolojinin dün sarı kodla uyarı yaptığı sis bu sabah saatlerinde de 'da etkili oldu. Sis, kentin tamamını etkisi altına aldı.

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Bazı noktalarda görüş mesafesi düştü.

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Öte yandan sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferlerde aksamalar yaşandı. İstanbul Boğazı'ndaki sis nedeniyle şehir hatları seferleri yapılamıyor.

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İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsü'nün de (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferleri olumsuz hava koşulları ve sis nedeniyle iptal edildi.

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