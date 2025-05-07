İstanbul'da güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda

KATİLİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, Elibol'un ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi.



Elibol'a yardım eden kişilerden birinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Suçlardan birinin cinsel istismar suçu olduğu ifade edildi.​