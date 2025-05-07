İstanbul'da güpegündüz öldürülen Bahar Aksu'ya gözyaşlarıyla veda
Şişli'de katledilen Bahar Aksu bugün Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da güpegündüz cinayete kurban giden Bahar Aksu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da güpegündüz cinayete kurban giden Bahar Aksu, Edirne'de son yolculuğuna uğurlandı.
Aksu'nun yakınları, genç kadının cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan alarak cenaze namazının kılınacağı camiye getirdi.
Bahar'ın tabutunun camiye getirildiği anlarda yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Aksu'nun naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.
İstanbul Şişli'de Bahar Aksu'nun güpegündüz öldürülmesine ilişkin soruşturma ise sürüyor.
Olay kentin en kalabalık noktalarından Şişli'de yaşanmıştı.
Sabah saatlerinde işine giden Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve üç arkadaşı tarafından araçla kaçırılmak istenmişti.
Kadının bağırması ve direnmesi üzerine silahını çıkaran Elibol, Aksu'ya altı el art arda ateş etmişti.
Bahar Aksu olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Katil zanlısı ve yanındaki üç arkadaşı gözaltında tutuluyor.
Bahar'ın ölümüne ilişkin soruşturmada saldırgan Rüstem Elibol dün gözaltında tutulduğu emniyette ifade verdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden katil, cinayeti işlediğini kabul etti.
"2019 yılında evlendik. Üç yıl sonra boşandık. Bu boşanmayı kabul edemedim." diyen Elibol, Aksu'yu sosyal medyadan sürekli takip ettiğini söyledi.
Cuma günü arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale'den İstanbul'a geldiğini anlatan Elibol, burada bir gece konakladıklarını söyleyip, ardından yeniden Çanakkale'ye döndüklerini ifade etti.
Elibol ve beraberindekilerin o gece kadının yaşadığı sokakta keşif yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olay günü araç içinde Aksu'nun işe gitmesini beklediklerini anlatan Elibol, "Aksu'yu görünce zorla araca bindirmek istedim. Direnince vurdum." dedi.
Öte yandan, Elibol'un ruhsatsız silah kullanmaktan iki, yaralamadan iki ve tehditten de bir olmak üzere beş suç dosyası bulunduğu öğrenildi.
Elibol'a yardım eden kişilerden birinin de suç kaydı olduğu öğrenildi. Suçlardan birinin cinsel istismar suçu olduğu ifade edildi.