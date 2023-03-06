İstanbul'da hafriyat kamyonu 13 aracı biçti

"DEPREM OLUYOR, BİNA YIKILIYOR ZANNETTİK"

Kazada aracı kullanılamaz hale gelen Baran Güleryüzlü, "Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Deprem oluyor, binalar yıkılıyor zannettik. Camdan baktığımızda bu kazayı gördük. Kamyonun freni patlayarak araçları biçerek gelmiş. Araçların hepsi park halindeydi. Benim aracımda kullanılamaz hale gelmiş. Kamyonda park halindeymiş. Aşağıya 500 metre sürüklenmiş. Servis minibüsündeki bir öğrenci yaralandı. Durumu iyi" dedi.