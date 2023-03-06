İstanbul'da hafriyat kamyonu 13 aracı biçti

Kartal'da park halindeyken kaymaya başlayan hafriyat kamyonu, önce bir okul servisine daha sonra park halindeki 13 araca çarparak durabildi. Kazada servis minibüsündeki bir öğrenci yaralanırken, kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da hafriyat kamyonu 13 aracı biçti - 1

İstanbul Kartal'da kayan hafriyat kamyonu 13 araca çarptı.

İstanbul'da hafriyat kamyonu 13 aracı biçti - 2

Kaza, sat 08.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre; 2 gün önce sokağın başına park edilen hafriyat kamyonu bu sabah bulunduğu yerden bir anda hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı giden hafriyat kamyonu önce sokakta ilerleyen servis minibüsüne daha sonra park halindeki 13 araca çarparak durabildi.

İstanbul'da hafriyat kamyonu 13 aracı biçti - 3

SERVİSTEKİ ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada servis minibüsündeki öğrenci Şüheda Melek İpek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şüheda Melek İpek'in hayati tehlikesi olmadığı durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da hafriyat kamyonu 13 aracı biçti - 4

Kaza nedeniyle kamyonun çarptığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı da önledi.

Olay yerine gelen hafriyat kamyonu şoförü Enes Ahmet E. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul'da hafriyat kamyonu 13 aracı biçti - 5

Hafriyat kamyonunun biranda hareket ederek servis minibüsüne çarpması çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor. 

İstanbul'da hafriyat kamyonu 13 aracı biçti - 6

"DEPREM OLUYOR, BİNA YIKILIYOR ZANNETTİK" 

Kazada aracı kullanılamaz hale gelen Baran Güleryüzlü, "Sabah büyük bir gürültüyle uyandık. Deprem oluyor, binalar yıkılıyor zannettik. Camdan baktığımızda bu kazayı gördük. Kamyonun freni patlayarak araçları biçerek gelmiş. Araçların hepsi park halindeydi. Benim aracımda kullanılamaz hale gelmiş. Kamyonda park halindeymiş. Aşağıya 500 metre sürüklenmiş. Servis minibüsündeki bir öğrenci yaralandı. Durumu iyi" dedi. 

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