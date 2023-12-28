İstanbul’da hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü

İstanbul Pendik’te hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü.

Olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Mahallesi’nde yaşandı. Beton yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan araca çarpmamak için ani firen yaptı.