İstanbul’da hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü
İstanbul Pendik’te şoförü ani fren yapan hafriyat kamyonundaki beton, park halindeki servis minibüsüne ve yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, kamyon şoförü durmadan olay yerinden kaçtı.
İstanbul Pendik’te hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü.
Olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Mahallesi’nde yaşandı. Beton yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan araca çarpmamak için ani firen yaptı.