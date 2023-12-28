İstanbul’da hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü

İstanbul Pendik’te şoförü ani fren yapan hafriyat kamyonundaki beton, park halindeki servis minibüsüne ve yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, kamyon şoförü durmadan olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü - 1

İstanbul Pendik’te hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü.

Olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Mahallesi’nde yaşandı. Beton yüklü hafriyat kamyonu, cadde üzerinde ilerlediği esnada park etmek üzere olan araca çarpmamak için ani firen yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü - 2

Kamyonun dorsesindeki beton, park halindeki servis minibüsü ile seyir halinde bulunan otomobilin üzerine döküldü.

Park halindeki servis minibüsüne de vuran hafriyat kamyonunun şoförü, olay yerinde durmadan kaçtı.
İstanbul’da hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü - 3

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve belediye temizlik ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü - 4

Kazada yaralanan olmazken, servis minibüsünde hasar meydana geldi.

İstanbul’da hafriyat kamyonu beton saçtı, araçlar zarar gördü - 5

Polis ekipleri kaçan şoförü yakalamak için çalışma başlattı.

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