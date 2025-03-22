İstanbul'da hafta sonu kapalı yollar: 22-23 Mart İstanbul'da hangi yollar kapalı?
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada hafta sonu bazı yolların trafiğe kapalı olduğu bildirildi. Trafiğe kapatılan yolların alternatif güzergahları da duyuruldu. 22 - 23 Mart tarihlerinde İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?
İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar araştırılıyor. İstanbul Valiliği, geçtiğimiz günlerde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını ve bazı metro istasyonlarının kapalı olacağını da bildirimişti. Bununla beraber çeşitli yolların trafiğe kapatıldığı açıklandı. İşte, 22-23 Mart hafta sonu trafiğe kapalı yollar...