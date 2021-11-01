İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur trafiği

Haftanın ilk mesai sabahında etkili olan yağmurlu hava nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu 08.15 itibariyle yüzde 71 oldu.



Sabah işyerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların, şemsiyeleri ile gidecekleri yere ya da binecekleri toplu taşıma aracına yürüdükleri görüldü.