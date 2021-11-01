İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur trafiği

İstanbul genelinde beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava haftanın ilk mesai sabahı ile birleşince kent genelindeki trafik yoğunluğunun yüzde 70'i aşmasına neden oldu.

Haberler - İHA 01.11.2021 - 08:14

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur trafiği - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni haftada ’da etkili olması beklenen yağmurla ilgili tahminleri sabah saatlerinde yağışın kendi göstermesi ile etkisini gösterdi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur trafiği - 2

Haftanın ilk mesai sabahında etkili olan yağmurlu hava nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu 08.15 itibariyle yüzde 71 oldu.

Sabah işyerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların, şemsiyeleri ile gidecekleri yere ya da binecekleri toplu taşıma aracına yürüdükleri görüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur trafiği - 3

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik programında da trafiğin yüzde 71 olduğu tespit edildi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur trafiği - 4


E - 5 VE TEM’DE YOĞUNLUK YAŞANIYOR
Yoğunluğun E - Avcılar istikameti, Bakırköy - Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O - 3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur trafiği - 5
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur trafiği - 6

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