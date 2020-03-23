İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yollar boş kaldı
Türkiye'de corona virüsün görülmesiyle birlikte başlayan trafik yoğunluğundaki düşüş, haftanın ilk gününde de devam etti. İstanbul'da, trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı pazartesi gününde saat 08.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 13 olarak ölçüldü.
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DHA 23.03.2020 - 10:08| Son Güncelleme : 23.03.2020 - 10:19
Dünyada etkisini sürdürmeye devam eden corona virüs, bir süredir Türkiye'de de kendini hissettiriyor.
Virüsün görülmesiyle birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu günden güne azalmaya başladı.
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yoğunluğun azaldığı görüldü.
Pazartesi sabah saatlerinde zaman zaman kilitlenme noktasına gelen trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla yüzde 13 olarak görüldü.
İstanbullular, haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçlarına da rağbet göstermedi.
Otobüs duraklarında bekleyen yolcu sayısında gözle görülür azalma yaşanırken, yolcu otobüsleri ve minibüslerin de büyük oranda boş olduğu gözlendi.
AVCILAR'DA YOL TABELALARINDA "EVDE KAL" UYARISI
Avcılar'da da yollar boş kaldı. Yetkililer corona virüs tedbirleri kapsamında halka evde kalınması çağrısında bulunurken, ana yollarda bulunan trafik bilgilerinin verildiği LED'li levhalarda "Hepimiz için Evde Kal" yazısı yazıldığı görüldü.
Avcılar'da otobüs durağında bekleyen bir seyyar satıcının iki maske ve bir eldiveni 10 liraya sattığı görüldü.
ANADOLU YAKASI'NDA DA YOLLAR BOŞ KALDI
Toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısındaki azlık dikkat çekti. Anadolu Yakası'nda boş yollar havadan fotoğraflandı.
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