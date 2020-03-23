İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yollar boş kaldı

Otobüs duraklarında bekleyen yolcu sayısında gözle görülür azalma yaşanırken, yolcu otobüsleri ve minibüslerin de büyük oranda boş olduğu gözlendi.

AVCILAR'DA YOL TABELALARINDA "EVDE KAL" UYARISI Avcılar'da da yollar boş kaldı. Yetkililer corona virüs tedbirleri kapsamında halka evde kalınması çağrısında bulunurken, ana yollarda bulunan trafik bilgilerinin verildiği LED'li levhalarda "Hepimiz için Evde Kal" yazısı yazıldığı görüldü.

Avcılar'da otobüs durağında bekleyen bir seyyar satıcının iki maske ve bir eldiveni 10 liraya sattığı görüldü.