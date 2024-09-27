İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

PAZARTESİ GÜNÜ BATI KARADENİZ VE İÇ ANADOLU’DA ETKİLİ OLACAK

Gece boyunca devam edecek olan yağışlar, pazartesi ise günü Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkileyecek.

Yağışlı hava sistemi pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak.

Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkilisini hissettirmesi bekleniyor.