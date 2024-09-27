İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Türkiye’nin batısı yeni haftanın ilk gününde Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Pazar gecesi geç saatlerde etkili olmaya başlaması beklenen yağışla birlikte pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesi bekleniyor. Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkisi altına alması beklenen yağışlı hava nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Türkiye genelinde cumartesi günü haftanın en sıcak günü olacak.
Yeni hafta ise daha serin başlayacak.Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası pazar günü gece saatlerinde İstanbul’a ulaşacak.