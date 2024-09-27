İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Türkiye’nin batısı yeni haftanın ilk gününde Balkanlar’dan gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Pazar gecesi geç saatlerde etkili olmaya başlaması beklenen yağışla birlikte pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesi bekleniyor. Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkisi altına alması beklenen yağışlı hava nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Türkiye genelinde cumartesi günü haftanın en sıcak günü olacak.

Yeni hafta ise daha serin başlayacak.

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası pazar günü gece saatlerinde İstanbul’a ulaşacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Edirne üzerinden Marmara Bölgesi’ne ulaşacak olan yağışlı hava İstanbul ve Bursa ile birlikte tüm bölgeyi etkisi altına alacak.

Cumartesi günü 32-33 derecelerde seyretmesi beklenen hava sıcaklığı yağışlı havanın etkisiyle 15 derece birden düşecek.
İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

PAZARTESİ GÜNÜ BATI KARADENİZ VE İÇ ANADOLU’DA ETKİLİ OLACAK

Gece boyunca devam edecek olan yağışlar, pazartesi ise günü Batı Karadeniz ile İç Anadolu’yu da etkileyecek.

Yağışlı hava sistemi pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde Batı Karadeniz ve İç Anadolu’yu da etkisi altına alacak.

Yağışlı havanın Ege’nin kuzeyinde de etkilisini hissettirmesi bekleniyor.
İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

27 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hafta sonu ve hafta başında beklenen hava sıcaklıkları şöyle…

İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

28 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

29 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

30 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonu yaz, hafta başı kış yaşanacak: Hava sıcaklığı 15 derece birden düşecek (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

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