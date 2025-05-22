İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri 1 günlük kontak kapatma kararı aldı. Özel halk otobüslerinin çalışmaması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluştu.

İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu - 1

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu.

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İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu - 2

Özel halk otobüsleri bugün İstanbul'da kontak kapatırken, sabahın erken saatlerinde bazı duraklarda yoğunluk oluşmaya başladı.

İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu - 3

İBB'DEN EK SEFER AÇIKLAMASI

İBB'den yapılan açıklamada İstanbulluların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için bu sabah İETT tarafından ek seferler koyulduğu ve güzergah düzenlemeleri yapıldığı belirtildi.

Ayrıca 1 Haziran'dan itibaren ödemelerin tekrar planlandığı ve tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.

İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu - 4
İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu - 5
İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu - 6
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