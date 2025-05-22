İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu
İstanbul'da Özel Halk Otobüsleri 1 günlük kontak kapatma kararı aldı. Özel halk otobüslerinin çalışmaması ve İETT otobüslerinin de dolu gelmesi üzerine duraklarda sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluştu.
İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtilerek, 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu.