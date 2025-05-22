İstanbul'da halk otobüsleri kontak kapattı: Duraklarda yoğunluk oluştu

İBB'DEN EK SEFER AÇIKLAMASI

İBB'den yapılan açıklamada İstanbulluların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için bu sabah İETT tarafından ek seferler koyulduğu ve güzergah düzenlemeleri yapıldığı belirtildi.

Ayrıca 1 Haziran'dan itibaren ödemelerin tekrar planlandığı ve tüm tedbirlerin alındığı aktarıldı.