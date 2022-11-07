İstanbul'da hasta alan sağlık ekibine sopalı saldırı

Dilayda Abdar, kalp pili takılan dayısının fenalaştığını bunun üzerine ambulans çağırdıklarını belirterek, "Ambulanstaki iki görevli dayıma müdahale etmeye çıktı. Araçta kalan görevli yolu açmak için biraz geri geldi. Aynı binadaki komşular araçlarına zarar verdiğini öne sürerek sopalarla aşağı inip saldırdı. Dayıma bir şey olursa bunun vebaline nasıl girecekler? Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İnsanlarımız çok bencil düşünüyorlar" dedi.