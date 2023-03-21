İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı

Ancak o sırada acildeki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük buna izin vermedi.

Kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı. 2 kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.