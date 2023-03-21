İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı

Pendik'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 kişi, acil bölüm kırmızı alanda tedavi altında bulunan akrabalarını görmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisine saldırı. Olayın ardından şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı - 1

İstanbul Pendik'te iki kişi hastanenin güvenlik görevlisine saldırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı - 2

Olay, 16 Mart'ta saat 13.40'ta Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı - 3

Ercan Babacan (54) ve Muhammed Gökçe (32) hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi.

İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı - 4

Ancak o sırada acildeki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük buna izin vermedi.

Kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı. 2 kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. 

İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı - 5

Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı.

Babacan ve Gökçe Alyörük'ü dövmeye başladı.

Yaşanan arbedeyi gören kadın bir güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı - 6

Arbede sonrasında güvenlik görevlileri 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Ercan Babacan ve Muhammed Gökçe'yi gözaltına aldı. 

İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı - 7

Şüpheliler polise verdikleri ifadede güvenlik görevlisini darbettiklerini kabul etti.

Şüphelilerden Muhammed Gökçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İstanbul'da hastane görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı - 8

Öte yandan olay anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde taraflar arasında arbede çıktığı, kadın bir güvenlikçinin araya girerek olayı önlemeye çalıştığı anlar yer alıyor.

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