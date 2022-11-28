İstanbul'da hastane güvenliğine saldırı

İstanbul Pendik'te hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, park tartışması sonrası hasta yakınının saldırısına uğradı.

İstanbul'da hastane güvenliğine saldırı - 1

İstanbul'da hastane güvenliğine saldırdılar.

İstanbul'da hastane güvenliğine saldırı - 2

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, hasta yakını Muhterem K'ya aracını ambulans alanına koyduğu için uyarıda bulundu.

İstanbul'da hastane güvenliğine saldırı - 3

Uyarıları dikkate almayan hasta yakını Muhterem K, görevli Atmaca'yla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem K. güvenlik görevlisi Ünal Atmaca'ya saldırdı.

İstanbul'da hastane güvenliğine saldırı - 4

Hastane polisinin olay yerine ekip çağırması üzerine Muhterem K. gözaltına alındı.

İstanbul'da hastane güvenliğine saldırı - 5

Yüzünde ve ellerinde darp izi bulunan güvenlik Ünal Atmaca ise hastanede tedavi altına alındı.

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