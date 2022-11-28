İstanbul'da hastane güvenliğine saldırı

İstanbul'da hastane güvenliğine saldırdılar.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, hasta yakını Muhterem K'ya aracını ambulans alanına koyduğu için uyarıda bulundu.
Uyarıları dikkate almayan hasta yakını Muhterem K, görevli Atmaca'yla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem K. güvenlik görevlisi Ünal Atmaca'ya saldırdı.
Hastane polisinin olay yerine ekip çağırması üzerine Muhterem K. gözaltına alındı.
Yüzünde ve ellerinde darp izi bulunan güvenlik Ünal Atmaca ise hastanede tedavi altına alındı.