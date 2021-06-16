İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu

SGK kayıtlı tüm çalışanlar ve 40 yaş üzeri vatandaşlar, Corona virüs aşısı olmak için iş çıkışı hastanelerin yolunu tuttu.
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DHA 16.06.2021 - 00:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, SGK kayıtlı çalışanlara ve 40 yaş üzeri olan vatandaşlara aşı tanımlandığı açıklamasının ardından mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul genelindeki hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu.
Aşı olmaya gelenler, içeride ve dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.
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