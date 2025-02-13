İstanbul'da hava ısınıyor: 16 il için kar uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Türkiye genelinde birkaç gündür Sibirya soğukları etkili oluyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren artacak. İstanbul'da günler sonra güneş görülebilecek. İstanbul ve Ankara'da gelecek 3 gün boyunca kar yağışı beklenmiyor. 17 Şubat'ta ise yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Meteoroloji tarafından bugün 16 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin etkisi altında kaldığı Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava İç Anadolu'nun doğusuna kaymaya başladı.