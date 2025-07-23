İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

Hava sıcaklıkları günden güne artıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini raporlarına bakıldığında ülke genelinin sıcak hava etkisi altında olduğu anlaşılıyor. İstanbul da dahil olmak üzere pek çok şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşıyor. Hissedilen sıcaklık ise 50 derecelere ulaşmak üzere. Afrika sıcaklarının da etkisiyle 5 günlük hava durumu merak ediliyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak, sıcaklar ne kadar sürecek?

İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu - 1

Hava durumu son günlerin gündemde olan konuları arasında başta geliyor. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Marmara başta olmak üzere sıcaklıklar olağanüstü boyutlara ulaştı ve uzmanlar gerekmedikçe dışarıda bulunulmamasını öneriyor. Yurt genelinde sıcakların etkisi sürerken vatandaşlar ise ''hava sıcaklıkları ne zaman normale dönecek, bugün hava kaç derece?'' sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine göre il il sıcaklık tahminleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu - 2

SICAKLIKLAR NE KADAR SÜRECEK? 

İstanbul'da dahil, ülkenin birçok noktasında sıcaklıklar 40 dereceyi aşmış durumda. Uzmanlar sıcakların bu kadar yüksek olduğu günlerde öğle saatlerinde özellikle dışarıda bulunulmamasını tavsiye ediyor. Sıcaklıkların 27 Temmuz'a kadar çok yüksek olması beklenirken, sonraki haftalarda da ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle 25 Temmuz Cuma günü İstanbul'da nem seviyesi en yüksek yüzde 91 seviyelerine ulaşacak. Nem seviyesi birçok ilde cuma günü ardından hissedilir şekilde düşecek. Ancak Ardahan çevresi ve Doğu Karadeniz tarafında yerel sağanak yağışlar yaşanabilir.

İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu - 3

İL İL HAVA DURUMU (23 TEMMUZ)

BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu - 4

KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu - 5

Meteoroloji tarafından günlük olarak yurdun en yüksek ve düşük sıcaklıklarının yaşandığı bölgeler haritalandırılıyor.

Buna göre koyu renkli olan yerler en yüksek sıcaklıkların yaşandığı, açık renkli bölgeler ise nispeten daha düşük sıcaklıkların olduğu yerlerdir.

İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu - 6
İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu - 7
İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu - 8
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