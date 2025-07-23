İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



NEVŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



DÜZCE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu



ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ERZURUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ