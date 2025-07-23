İstanbul'da hava kaç derece? 5 günlük hava durumu tahmini: Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Hava sıcaklıkları günden güne artıyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini raporlarına bakıldığında ülke genelinin sıcak hava etkisi altında olduğu anlaşılıyor. İstanbul da dahil olmak üzere pek çok şehirde sıcaklık 40 dereceyi aşıyor. Hissedilen sıcaklık ise 50 derecelere ulaşmak üzere. Afrika sıcaklarının da etkisiyle 5 günlük hava durumu merak ediliyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak, sıcaklar ne kadar sürecek?
Hava durumu son günlerin gündemde olan konuları arasında başta geliyor. Güneydoğu Anadolu, Ege ve Marmara başta olmak üzere sıcaklıklar olağanüstü boyutlara ulaştı ve uzmanlar gerekmedikçe dışarıda bulunulmamasını öneriyor. Yurt genelinde sıcakların etkisi sürerken vatandaşlar ise ''hava sıcaklıkları ne zaman normale dönecek, bugün hava kaç derece?'' sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminine göre il il sıcaklık tahminleri...