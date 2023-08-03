İstanbul’da hava sıcaklığı 39 dereceyi aştı | “Eyyam-ı bahur” etkisini hissettirdi, halk sahillere koştu
İstanbul'da etkili olan “eyyam-ı bahur” sıcaklarından bunalanların bir kısmı denize girerken bazıları da parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Megakent, bu kez de Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde dün itibarıyla etkisini göstermeye başlayan yeni bir sıcak hava dalgasıyla kavruluyor.
“Çöl sıcakları”, “cehennem sıcakları” ve “Afrika sıcakları” olarak da tanımlanan “eyyam-ı bahur” ile kentte gün içerisinde hava sıcaklığının pik noktaya ulaşması bekleniyor.