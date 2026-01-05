İstanbul'da hava sıcaklığı aniden düşecek! Kar, sağanak ve fırtına geliyor: "Bu iki gün bizi çok zorlayacak"
05.01.2026 07:37
Son Güncelleme: 05.01.2026 10:18
NTV - Haber Merkezi
İstanbul yeni haftaya ılık bir havayla giriş yaptı. Perşembe günü Marmara'ya şiddetli fırtına ve sağanak geliyor. Hava sıcaklığının dokuz derece birden düşmesi beklenen İstanbul'da cuma günü kar ihtimali de var.
Türkiye'nin birçok şehrinde lodos etkili olmaya devam ediyor.
Hafta sonu çatıları uçuran fırtına bugün etkisini azalttı.
Son değerlendirmelere göre lodos hafta sonuna doğru etkisini yeniden artıracak.
Cuma gününe gelindiğinde ise yurdun büyük bölümünde kar beklentisi var.
Kar beklenen şehirler arasında İstanbul da bulunuyor.
İşte yeni haftada beklenen hava durumu…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ VE DOĞU BÖLGELER ÇOK SOĞUK
İç ve doğu bölgeler ise çok soğuk. Bu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
"PERŞEMBE VE CUMA BİZİ ÇOK ZORLAYACAK"
Hafta sonuna doğru gelindiğinde Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosta şiddetlenme olacağını söyledi.
"Perşembe ve cuma hava koşulları bizleri zorlayacak." diyen Çalışkan, Marmara ve Ege'de perşembe günü çok şiddetli yağış olacağını kaydetti.
Çalışkan, İstanbul'da rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulabileceğini anlattı.
KAR GELİYOR, İSTANBUL'A DA YAĞABİLİR
Dilek Çalışkan, cuma günü kar ihtimali olduğuna da dikkat çekti.
İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu ile doğuda kar yağışı olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'un da bazı noktalarına kar yağma ihtimali var." ifadesini kullandı.
İSTANBUL'DA HAVA ANİDEN SOĞUYACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi de (AKOM) haftalık hava durumu tahmininde cuma günü İstanbul'un yükseklerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan son değerlendirmede perşembe günü etkili olmaya başlayacak şiddetli fırtına sonrası cuma günü yükseklerde karla karışık yağmur beklendiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmininde ise çarşamba günü İstanbul'da 15 dereceye yükselmesi beklenen hava sıcaklığının cuma gününe gelindiğinde dokuz derece birden düşerek 6 dereceye gerilemesi bekleniyor.