İstanbul'da hava sıcaklığı saat saat düşecek. Dikkat! Sulu kar yağışı bekleniyor
25.02.2026 10:10
NTV - Haber Merkezi
Hava sıcaklığının adım adım düşeceği İstanbul'da yarın karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hava sıcaklığı yarın bir kademe daha gerileyecek.
18.00'DEN SONRA DÜŞÜŞ BAŞLAYACAK
Bugün öğle saatlerinde 10 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı, akşam 18.00'den sonra düşmeye başlayacak.
Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte İstanbul'da yarın karla karışık yağmur beklentisi var.
YAĞIŞLI HAVA BİR GÜN SÜRECEK
Megakentte yarın en düşük hava sıcaklığı 1 derece olacak. Sıcaklığın en yüksek 6 derece olması bekleniyor.
Yağışlı havanın cuma günü yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması beklenirken, hafta sonu İstanbul'da yağış beklentisi yok.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Van dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE DON OLAYI GÖRÜLECEK
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.