İstanbul'da hava sıcaklığı saat saat düşecek. Dikkat! Sulu kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Van dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.