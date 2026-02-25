İstanbul'da hava sıcaklığı saat saat düşecek. Valilikten 15 ilçe için kar uyarısı

Bugün öğle saatlerinde 10 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, akşam 18.00'den sonra düşmeye başladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıya göre gece saatlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşmesi beklenen sıcaklıklar 1 dereceye kadar gerileyecek.



Bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağışların sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.