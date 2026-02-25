İstanbul'da hava sıcaklığı saat saat düşecek. Valilikten 15 ilçe için kar uyarısı
25.02.2026 10:10
Son Güncelleme: 25.02.2026 18:35
NTV - Haber Merkezi
Hava sıcaklığının adım adım düşeceği İstanbul'da yarın karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
İstanbul, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hava sıcaklığı yarın bir kademe daha gerileyecek.
VALİLİKTEN 15 İLÇE İÇİN KAR UYARISI
Bugün öğle saatlerinde 10 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, akşam 18.00'den sonra düşmeye başladı.
İstanbul Valiliğinden yapılan uyarıya göre gece saatlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altına düşmesi beklenen sıcaklıklar 1 dereceye kadar gerileyecek.
Bu akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağışların sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin ediliyor.
YAĞIŞLI HAVA BİR GÜN SÜRECEK
Megakentte yarın en düşük hava sıcaklığı 1 derece olacak. Sıcaklığın en yüksek 6 derece olması bekleniyor.
Yağışlı havanın yarın öğle saatlerinde sonra İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.