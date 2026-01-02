İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor. İki gün arasındaki fark 10 derece
02.01.2026 14:49
Melike Şahin
Türkiye birçok şehirde yeni yıla yoğun kar yağışıyla, dondurucu soğukla girdi ancak sıcaklık yeniden yükseliyor. İstanbul'da dünkü hava sıcaklığıyla yarınki hava sıcaklığı arasında ortalama 10 derece fark olacak.
Türkiye, meteorolojik açıdan zor bir haftayı geride bıraktı.
Birçok şehir dondurucu soğuk, buzlanma, kar ve çığ ile mücadele ediyor.
Son hava durumu tahminlerine göre, eksilere inen hava sıcaklığı yeniden yükseliyor.
İstanbul'da hava sıcaklığının hafta sonu 10 derece yükselmesi bekleniyor. Peki bu normal mi yoksa iklim değişikliğinin sonuçlarını mı yaşıyoruz?
İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin arktik hava kütleleri etkisi altında kaldığını belirtti.
Türkeş, yükselecek hava sıcaklığına ilişkin "Bu kez Akdeniz'den nemli ve ılık hava kütlesini Türkiye'ye taşıyacak." dedi. Türkeş, Çanakkale ve İzmir'in kıyı bölgelerinde normalin üstünde yağışlı ve nemli havanın etkili olacağını dile getirdi.
Yağışlı ve çok soğuk bir havanın ardından önce kuru ve dondurucu yüksek basıncın etkili olduğunu ifade eden Türkeş, "Hemen onun arkasından yeni bir sistem gelir. Yağışlı ve görece sıcak havayı oluşturur. Türkiye'de de tam bu olacak." değerlendirmesinde bulundu.
KAR YAĞIŞI BARAJLARA ETKİ ETTİ Mİ?
Kar yağışının hidroje su kaynakları, tarım ve yüzey suları için önemli olduğuna vurgu yapan Türkeş, "Yağış maalesef çok etkili olmadı ama yüksek platolarda, dağlarda en azından birkaç yılda yağışın düşmediği yerlere kar yağışı düştü. Bunun da olumlu etkisi var." dedi.
HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?
İstanbul'da yılın ilk gününde 2 dereceye kadar düşen hava durumu hafta sonu 16 dereceye kadar çıkacak.
Cumartesi megakentte hava sıcaklığı 14 derece ve yağmurlu bir hava hakim olacak.
Kentte pazar günü hava sıcaklığı 16 dereceye kadar çıkacak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.