İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor. İki gün arasındaki fark 10 derece

Yağışlı ve çok soğuk bir havanın ardından önce kuru ve dondurucu yüksek basıncın etkili olduğunu ifade eden Türkeş, "Hemen onun arkasından yeni bir sistem gelir. Yağışlı ve görece sıcak havayı oluşturur. Türkiye'de de tam bu olacak." değerlendirmesinde bulundu.