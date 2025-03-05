İstanbul'da hava sıcaklıkları yükseliyor: Hafta sonuna kadar bahar havası yaşanacak
Yeni hafta soğuk ve kasvetli başlasa da bugün bahar havası geliyor. Güneşin etkisini artırmasıyla sıcaklıklar hafta sonuna kadar kademeli olarak 15 dereceye kadar yükselecek.
İstanbul'a bahar havası geliyor.
Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, kentte hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceğini, yüksek basınç sisteminin etkisiyle bahar havasının yaşanacağını söyledi.
Özdemir, bölgeye giren alçak basınç ve cephe sisteminin etkisiyle kentte 2 gündür havanın soğuk ve yağışlı geçtiğini belirtti.