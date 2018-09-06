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İstanbul’da helikopter düştü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA

İstanbul Bostancı sahilinde özel bir kuruma ait helikopter düştü.

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    Helikopterde bulunan pilot İsmet Özgür ve OTOKAR Yönetim Kurulu üyesi Halil Ünver yaralandı. Özgür ve Ünver balıkçılar tarafından kurtarıldı.

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    Öztürk'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Halil Ünver'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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    TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal'dan Sefaköy'e gitmek için havalandığı bildirildi.

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    İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşullarının kazaya neden olduğu ifade ediliyor.

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    Kazanın nedeni yapılacak inceleme neticesinde ortaya çıkacak.
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