İstanbul’da helikopter düştü
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
İstanbul Bostancı sahilinde özel bir kuruma ait helikopter düştü.
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Helikopterde bulunan pilot İsmet Özgür ve OTOKAR Yönetim Kurulu üyesi Halil Ünver yaralandı. Özgür ve Ünver balıkçılar tarafından kurtarıldı.
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Öztürk'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, Halil Ünver'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal'dan Sefaköy'e gitmek için havalandığı bildirildi.
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İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşullarının kazaya neden olduğu ifade ediliyor.
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7Kazanın nedeni yapılacak inceleme neticesinde ortaya çıkacak.
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