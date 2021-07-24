İstanbul'da helikopterli trafik denetimi

İstanbul'da polis, helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı. İhlalde bulunan sürücüler havadan tespit edilip kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Anadolu Ajansı 24.07.2021 - 20:23

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 1
İstanbul'da polis ekiplerince, bayram tatili dönüşü trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı.
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 2

Polis ekiplerinin helikopterle havadan yaptığı uygulamada, trafik ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan karadaki polis noktalarına bildirildi.

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 3

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücüler durdurularak ceza kesildi.

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 4

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 5

Denetimlerde, Kurban Bayramı tatili sonucu kente dönüşlerde herhangi bir yoğunluk oluşmadığı görüldü.

İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 6
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 7
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 8
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 9
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 10
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 11
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 12
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 13
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 14
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 15
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 16
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 17
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 18
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 19
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 20
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 21
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 22
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 23
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 24
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 25
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 26
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 27
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 28
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi - 29

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