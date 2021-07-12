İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı

İstanbulkartlara HES kodu zorunluluğu getirilmesi fırsatçılar için yeni bir "işkolu" oldu. Tarihi Yarımada'da bazı kişiler, ücret karşılığında HES kodu eşleştirmesi yapmaya başladı. Turistler kendilerinden 150 liraya kadar ücret talep edildiğini söylüyor; işlemi yapan kişiler ise fırsatçılık yapmadıklarını, ücret değil az miktarda bahşiş aldıklarını...

DHA 12.07.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 12:34

İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı - 1

Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'lara HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu.

İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı - 2

HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestiren fırsatçılar, turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor.

Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlatıyor. Bu işlem karşılığında ise pazarlık yaptığı turistlerden değişen miktarlarda para alıyor. 

İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı - 3

Bazı fırsatçıların işlemi yaptıktan sonra tramvayın gişelerine kadar turistlere eşlik ettiği ve parayı orada aldığı görüldü. Bir HES kodu fırsatçısı, bunun sadece Beyazıt bölgesinde gerçekleşmediğini dile getirirken, kendinin para istemediğini turistlerin ona bahşiş verdiğini öne sürdü.

Yabancı uyruklu bir kişi ise işlem karşılığında kendisinden 100-150 lira istendiğini ileri sürdü.

İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı - 4

"100-150 LİRA PARA İSTİYORLAR"

Yabancı uyruklu Sabir Salahi "Yabancı turistler için HES kodu çok kötü. Burada duranlar, HES kodunu İstanbulkart'a işletmek için 100-150 lira istiyorlar. Yabancılara 100-150 lira diyorlar. Vermezse yardımcı olmuyorlar, problem oluyor" diye konuştu.
İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı - 5

"TURİSTLER KENDİ PARA VERİYOR"

Turistlerin HES kodlarını İstanbulkart'lara tanımlatan Ömer Oktan "Ben 7 sene cezaevinde kaldım, sabıkadan dolayı hiçbir yerde çalışamıyorum yabancı dilim var. HES kodu diye bir uygulama başladı. Ben de bilmeyenlere yardımcı oluyorum. Gönüllerinden koparsa bana 10 lira 20 lira veriyorlar. Ben para talep etmiyorum, kendileri veriyorlar" diyerek, kendini savundu.
İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı - 6

"KESİNLİKLE FIRSATÇILIK YAPMIYORUM''

Fırsatçılık yapmadığını söyleyen Oktan,  "Ben hatta 'You don't have money you can go' diyorum" dedi.

Oktan, "10 liraya makineden kart alıyorum, büfeciler de makineden kart alıyor, 15 liraya satıyor. Ben bu makineden kart alıp 5 lira üzerine koyup 15 liraya sattığım zaman suç mu oluyor?" şeklinde konuştu.

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