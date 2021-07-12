İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı

Bazı fırsatçıların işlemi yaptıktan sonra tramvayın gişelerine kadar turistlere eşlik ettiği ve parayı orada aldığı görüldü. Bir HES kodu fırsatçısı, bunun sadece Beyazıt bölgesinde gerçekleşmediğini dile getirirken, kendinin para istemediğini turistlerin ona bahşiş verdiğini öne sürdü.

"100-150 LİRA PARA İSTİYORLAR" Yabancı uyruklu Sabir Salahi "Yabancı turistler için HES kodu çok kötü. Burada duranlar, HES kodunu İstanbulkart'a işletmek için 100-150 lira istiyorlar. Yabancılara 100-150 lira diyorlar. Vermezse yardımcı olmuyorlar, problem oluyor" diye konuştu.