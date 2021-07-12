İstanbul'da HES kodu fırsatçılığı

DHA 12.07.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 12.07.2021 - 12:34
Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'lara HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu.
HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestiren fırsatçılar, turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor.
Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlatıyor. Bu işlem karşılığında ise pazarlık yaptığı turistlerden değişen miktarlarda para alıyor.
Bazı fırsatçıların işlemi yaptıktan sonra tramvayın gişelerine kadar turistlere eşlik ettiği ve parayı orada aldığı görüldü. Bir HES kodu fırsatçısı, bunun sadece Beyazıt bölgesinde gerçekleşmediğini dile getirirken, kendinin para istemediğini turistlerin ona bahşiş verdiğini öne sürdü.
Yabancı uyruklu bir kişi ise işlem karşılığında kendisinden 100-150 lira istendiğini ileri sürdü.
Fırsatçılık yapmadığını söyleyen Oktan, "Ben hatta 'You don't have money you can go' diyorum" dedi.
Oktan, "10 liraya makineden kart alıyorum, büfeciler de makineden kart alıyor, 15 liraya satıyor. Ben bu makineden kart alıp 5 lira üzerine koyup 15 liraya sattığım zaman suç mu oluyor?" şeklinde konuştu.