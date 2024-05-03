İstanbul'da İETT şoförüne silahlı saldırı: Başka otobüsle takip edip 6 el ateş açtı

Ümraniye ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile Doğan C. isimli bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.