İstanbul'da İETT şoförüne silahlı saldırı: Başka otobüsle takip edip 6 el ateş açtı
İstanbul Ümraniye'de bir İETT şoförü, tartıştığı yolcu tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başka bir otobüsle son durağa kadar sürücüyü takip eden kişi, otobüsten inerek şoföre 6 el ateş etti. Saldırıda otobüs şoförü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Ümraniye ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı İETT otobüsü şoförü Emircan Gülce ile Doğan C. isimli bir yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.