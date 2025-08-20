İstanbul'da iki büyük değişiklik: Arabalı vapur hattı taşınıyor; otobüs öncelikli şeridin adresi belli oldu
İstanbul'da iki önemli değişiklik hayata geçiyor. Sirkeci-Harem arabalı vapur hattının Sirkeci iskelesi taşınıyor. Aynı zamanda otobüs öncelikli şerit uygulaması da devreye alınıyor. Projenin hayata geçirileceği iki cadde için çalışmalar başladı.
İstanbul'da Tarihi Yarımada'da kapsamlı bir ulaşım planı devreye alınıyor.
Plan, toplu ulaşımın önceliklendirilmesini ve özel araçların sınırlandırılmasını hedefliyor.
Aynı zamanda bisiklet ve yaya dostu alanlarla karbon salınımının azaltılması amaçlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, planın ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Plana göre, İstanbulluları ilgilendiren iki önemli değişiklik olacak.