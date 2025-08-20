İstanbul'da iki büyük değişiklik: Arabalı vapur hattı taşınıyor; otobüs öncelikli şeridin adresi belli oldu

İKİ CADDEYE OTOBÜS ÖNCELİKLİ ŞERİT GELİYOR

Plana göre bir diğer önemli yenilik ise otobüs öncelikli şeritlerin devreye alınması. Bu konu geçen günlerde bir kez daha gündeme gelmişti.

Alpkökin, otobüs öncelikli şeridin nerelere uygulanacağını açıkladı.

Plana göre ilk etapta Vatan Caddesi pilot bölge olacak.

Vatan Caddesi'nde uygulanacak otobüs öncelikli şerit uygulamasıyla, hem trafik sıkışıklığı azalacak hem de toplu ulaşımın verimliliği artacak.