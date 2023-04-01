İstanbul'da iki çocuk 4 milyon liralık altın çaldı

İddiaya göre E. A.'yı yaşları 8 ila 12 arasında olan iki çocuk takip etti.

Bulunduğu kuyumcudan çıkarak, bir başka kuyumcuya gelen E. A., içinde 4 milyon değerinde altın ve yaklaşık 100 bin TL paranın bulunduğunu çantayı yere bıraktı.