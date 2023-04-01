İstanbul'da iki çocuk 4 milyon liralık altın çaldı

İstanbul Sultangazi'de iki çocuk 4 milyon liralık altın bulunan çantayı çaldı.
Olay dün saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı.
Kuyumcukent'te iş yeri bulunan ve aynı zamanda altın toptancılığı yapan E. A., ilçede bulunan müşterilerini ziyaret etti.
İddiaya göre E. A.'yı yaşları 8 ila 12 arasında olan iki çocuk takip etti.
Bulunduğu kuyumcudan çıkarak, bir başka kuyumcuya gelen E. A., içinde 4 milyon değerinde altın ve yaklaşık 100 bin TL paranın bulunduğunu çantayı yere bıraktı.
A.'dan 30 saniye önce kuyumcuya gelen iki çocuk E. A.'nın kuyumcu dükkanındaki çalışanlarla sohbet etmesini fırsat bilerek, yerdeki çantayı alıp kuyumcudan ayrıldı.
Hırsızlığın fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını tek tek inceledi.
Polisin çantayı çalan iki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Polis Merkezi Amirliğine giderek çocuklardan şikayetçi olan E.A., burada verdiği ifadesinde, çocukların kendisini takip ettiğini, kendisinden önce kuyumcuya girdiklerini, çocukların etrafından ayrılmadıklarını buldukları ilk fırsatta çantayı alarak kuyumcudan ayrıldıklarını söyledi.