İstanbul’da iki gün sağanak yağış bekleniyor | (İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?)

ANKARA

Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir’e dair ise şunları söyledi:

“İstanbul’da perşembe ve cuma günü için sağanak yağış beklentimiz var. Perşembe günü 28 derece sıcaklık bekliyoruz, İstanbul için mevsim normalleri civarında. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, 29 derece sıcaklık bekliyoruz.”