İstanbul’da iki gün sağanak yağış bekleniyor | (İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?)

“Eyyam-ı bahur” sıcaklarının ardından İstanbul’da hava serinledi. Kentte Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağış beklentisi var. Kentteki hava sıcaklığının ise mevsim normalleri seviyesinde seyretmesi bekleniyor.

İstanbul’da iki gün sağanak yağış bekleniyor | (İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?) - 1

İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsin normallerinde seyrediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, “eyyam-ı bahur” sıcaklarını yaşayan kentte, yarın ve Cuma günü yağmur beklendiğini söyledi.

Özdemirci, Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklentileri olduğunu dile getirerek, “Cuma günü için Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz. Cuma günü Sakarya, Kastamonu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı bu kuvvetli yağışa karşı uyaralım. Cumartesi günü de Ordu, Giresun ve Trabzon’da yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.” diye konuştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da iki gün sağanak yağış bekleniyor | (İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?) - 2

GÜNEYDOĞU ANADOLU KAVRULACAK

Ülkenin kuzey ve batısında sıcaklıkların düşüşle birlikte mevsim normalleri civarına indiğini belirten Özdemirci, şöyle devam etti:

“İç ve doğu bölgelerimizde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle iç bölgelerimizde 33-35 derece civarında sıcaklıklar hakim. Doğu Anadolu’da 30 ila 35 derece civarında sıcaklık var ama Güneydoğu’da oldukça yüksek seyrediyor, 39 ila 45 derece civarında sıcaklıklar önümüzdeki bir hafta boyunca etkisini sürdürecek.”

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ YOK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği bölgelerde yağış beklentisi olmadığını aktaran Özdemirci, “Genellikle az bulutlu, açık bir hava hakim olacak. Malatya, Elazığ çevrelerinde 40 derece sıcaklıklar hakim. Kahramanmaraş 35 derece, Gaziantep-Kilis 42 derece civarında sıcaklıklar bir hafta boyunca etkisini gösterecek.” ifadelerini kullandı.

Hava Tahmin Uzmanı Özdemirci, tatil bölgelerinde yağış beklemediklerini kaydederek, “Genellikle az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Tatil bölgelerinde sıcaklıklar 33 ila 35 dereceler civarında seyredecek.” dedi.

İstanbul’da iki gün sağanak yağış bekleniyor | (İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?) - 3

ANKARA

Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir’e dair ise şunları söyledi:

“İstanbul’da perşembe ve cuma günü için sağanak yağış beklentimiz var. Perşembe günü 28 derece sıcaklık bekliyoruz, İstanbul için mevsim normalleri civarında. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, 29 derece sıcaklık bekliyoruz.”

İstanbul’da iki gün sağanak yağış bekleniyor | (İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?) - 4

“Ankara’da mevsim normallerinin üzerinde perşembe günü az bulutlu ve açık, 35 derece sıcaklık var. Cuma günü biraz soğuyor, hava sıcaklığı 32 dereceye kadar düşüyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava var. Cumartesi günü için az bulutlu ve açık, 31 derece sıcaklık bekliyoruz.”

İstanbul’da iki gün sağanak yağış bekleniyor | (İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?) - 5

İZMİR

“İzmir’de üç gün boyunca yağış beklentimiz yok, genellikle az bulutlu ve açık bir hava var. Perşembe 32, cuma 33, cumartesi de 34 derece sıcaklık bekliyoruz.”

DAHA FAZLA GÖSTER