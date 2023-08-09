İstanbul’da iki gün sağanak yağış bekleniyor | (İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?)
“Eyyam-ı bahur” sıcaklarının ardından İstanbul’da hava serinledi. Kentte Perşembe ve Cuma günleri sağanak yağış beklentisi var. Kentteki hava sıcaklığının ise mevsim normalleri seviyesinde seyretmesi bekleniyor.
İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsin normallerinde seyrediyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, “eyyam-ı bahur” sıcaklarını yaşayan kentte, yarın ve Cuma günü yağmur beklendiğini söyledi.
Özdemirci, Perşembe günü Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklentileri olduğunu dile getirerek, “Cuma günü için Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz. Cuma günü Sakarya, Kastamonu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı bu kuvvetli yağışa karşı uyaralım. Cumartesi günü de Ordu, Giresun ve Trabzon’da yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.” diye konuştu.