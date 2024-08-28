İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında

İstanbul Sarıyer’de yan yana bulunan iki işletme arasında giderin su akıtması nedeniyle başlayan kavga cinayetle bitti. Polis olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah ve 1 bıçak ele geçirildi.

İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında - 1

İstanbul’da su gideri kavgası, cinayetle sonuçlandı.

Sarıyer’de 26 Ağustos Pazartesi günü saat 02.40 sıralarında meydana gelen olay, polis kayıtlarına göre şöyle gelişti.

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İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında - 2

Kafe işletmecisi Murat Serter, komşu dükkanın su giderinden kendi dükkanına su sızması nedeniyle işletme sahibiyle görüşmek istedi.

Yanına bir arkadaşını da alarak yan tarafta bulunan dürümcüye giden Serter işletme sahibiyle tartışmaya başladı.
İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında - 3

Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Serter kavga sırasında aldığı bıçak ve kurşun yaralarıyla yaşamını yitirdi.

İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında - 4

Kavgaya karışan şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında - 5

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis 8 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında - 6

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliler arasında bulunan Berkin Ersay Y’nin olay sırasında bir elinde bıçak diğer elinde silah olduğunu ve Murat Serter’i öldürdüğünü tespit etti.

İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında - 7

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheliler Serhat K, Ersay Y, Berkin Ersay Y, Turan M, Ali İbrahim A, Nuray A, Pınar Ö. ve Erkin Y. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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