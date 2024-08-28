İstanbul’da iki işletmenin su gideri kavgası cinayetle bitti: 8 şüpheli gözaltında
İstanbul Sarıyer’de yan yana bulunan iki işletme arasında giderin su akıtması nedeniyle başlayan kavga cinayetle bitti. Polis olaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız silah ve 1 bıçak ele geçirildi.
İstanbul’da su gideri kavgası, cinayetle sonuçlandı.Sarıyer’de 26 Ağustos Pazartesi günü saat 02.40 sıralarında meydana gelen olay, polis kayıtlarına göre şöyle gelişti.