İstanbul'da ikinci Ahmet Minguzzi olayı! 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 15 yaşındaki saldırgan öldürdü!

Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan çocuğu hastaneye kaldırıldı.

16 yaşındaki Atlas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.