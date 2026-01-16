İstanbul'da ikinci Ahmet Minguzzi olayı! 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı 15 yaşındaki saldırgan öldürdü!
16.01.2026 13:53
Son Güncelleme: 16.01.2026 14:03
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da 16 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini hatırlatan benzer bir cinayet işlendi.
Olay Güngören ilçesinde yaşandı.
ARKADAŞLARIYLA KAFEYE GİTMİŞTİ
16 yaşındaki Atlas Çağlayan, arkadaşlarıyla ilçedeki bir kafeye gitti.
İddiaya göre, Çağlayan ile arkadaşları, kafede oturdukları sırada yan masada bulunan başka bir grupla yan bakma tartışması yaşadı.
ATLAS'I GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Kafenin içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sokağa taşındı. Bu sırada 15 yaşındaki bir çocuk, Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan çocuğu hastaneye kaldırıldı.
16 yaşındaki Atlas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
15 YAŞINDAKİ ZANLI GÖZALTINDA
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki zanlı ise gözaltına alındı.
Emniyete götürülen çocuk yaştaki zanlının önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
AKILLARA MİNGUZZİ CİNAYETİ GELDİ
Atlas Çağlayan'ın öldürüldüğü olay akıllara geçen yıl Kadıköy'de işlenen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini getirdi.
Türkiye'nin aylarca konuştuğu cinayet 24 Ocak'ta Kadıköy'de işlenmişti
Tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi beş yerinden bıçakladı.
Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmeledi.
Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra yaşamını yitirdi.