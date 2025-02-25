İstanbul’da ikinci vaka: Choko ölümden döndü, kaçak giderildi

İstanbul’da biri Kadıköy’de diğeri Beşiktaş’ta benzer iki olay yaşandı. Kadıköy’de kaldırımdaki elektrik akımına kapılan köpek Rose yaşamını yitirdi. Bu olayın gerçekleştiği gün, bir benzeri Beşiktaş’ta da yaşandı. Choko isimli köpek, kaldırımda elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından ekipler bölgede çalışma yaparken, Choko’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da ikinci vaka: Choko ölümden döndü, kaçak giderildi - 1

İstanbul’un iki ilçesinde iki köpek sahipleriyle birlikte kaldırımda yürüdükleri sırada elektrik akımına kapıldı.

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İstanbul’da ikinci vaka: Choko ölümden döndü, kaçak giderildi - 2

İlk olay 22 Şubat günü Kadıköy’de yaşandı.

Kadıköy’de köpeğini yürüyüşe çıkaran bir adam kaldırımdaki elektrik akımına kapıldı, ölümden döndü.

Elektrik direği ile temas eden köpeği öldü.

Fatih Koldaş, ihmal suçlamasıyla yetkililerden şikayetçi oldu.

İstanbul’da ikinci vaka: Choko ölümden döndü, kaçak giderildi - 3

AYNI GÜN BEŞİKTAŞ’TA DA BENZER OLAY YAŞANDI

Aynı gün benzer bir olay Beşiktaş’ta da yaşandı.

Akat Mahallesi’nde sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Köpeğinin can havliyle ısırdığı kadın hafif yaralanırken, çevredekilerden yardım istedi.

Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpek araca alınarak veterinere götürüldü.

İstanbul’da ikinci vaka: Choko ölümden döndü, kaçak giderildi - 4

CHOKO’NUN DURUMU İYİ

Veterinere götürülen ve adının Choko olduğu öğrenilen köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul’da ikinci vaka: Choko ölümden döndü, kaçak giderildi - 5

Elektrik kaçağının olduğu elektrik hattı ise ekipler tarafından tamir edilerek sorun giderildi.

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