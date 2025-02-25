İstanbul’da ikinci vaka: Choko ölümden döndü, kaçak giderildi
İstanbul’da biri Kadıköy’de diğeri Beşiktaş’ta benzer iki olay yaşandı. Kadıköy’de kaldırımdaki elektrik akımına kapılan köpek Rose yaşamını yitirdi. Bu olayın gerçekleştiği gün, bir benzeri Beşiktaş’ta da yaşandı. Choko isimli köpek, kaldırımda elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından ekipler bölgede çalışma yaparken, Choko’nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul’un iki ilçesinde iki köpek sahipleriyle birlikte kaldırımda yürüdükleri sırada elektrik akımına kapıldı.