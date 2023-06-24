İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi

İstanbul’da polis olduklarını söyleyerek bir kişinin 300 bin lirasını gasp eden, Avcılar’da ise 15 yaşında çocuğu kandırarak bir evde bulunan 700 bin liralık ziynet eşyasını kendilerine teslim etmesini sağlayan 5 kişilik şebeke gözaltına alındı. İkiz plaka kullandıkları belirlenen sahte polis çetesinin adreslerinde yapılan aramada iki silah, çok sayıda mermi ve kelepçe ile tepe lambası çıktı.

İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi - 1

İstanbul’da polis olduklarını söyleyerek 1 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik şebeke çökertildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi - 2

Avcılar'da 25 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki S.Ö. ve ailesi polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Evde bulunan yaklaşık 700 bin liralık ziynet eşyasını kasadan alarak şüphelilere veren lise öğrencisi S.Ö. ifadesinde, “Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söylediler. Anne ve babamın sahte altın ticaretine karıştıklarını, onları kurtarmam için evde bulunan altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Anne ve babamı kurtarmak için evde bulunan kasayı açıp içindeki altınları bir çantaya koyup söyledikleri yerde onlara teslim ettim.” dedi.

İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi - 3

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, 26 Mayıs 2023 tarihinde Maltepe'de İbrahim Y.'nin (57) yanına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen şüpheliler, İbrahim Y.'yi darp ettikten sonra çantasında bulunan 300 bin lirayı gasp ederek kaçtı.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada gasp anlarının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi - 4

Soruşturmada İbrahim Y.'nin hakkındaki bir yakalama kararından ötürü Sabiha Gökçen Havalimanında gözaltına alındığı, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra olaydan sadece birkaç saat önce tahliye olduğu belirlendi.

Tahliye olurken gözaltına alındığı sırada polis tarafından emanete alınan 300 bin lira İbrahim Y.'ye geri verildi.

İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi - 5

İbrahim Y.'nin şüpheliler tarafından cezaevi çıkışından itibaren takip edildiği ve ardından gasp edildiği öğrenildi. Soruşturmada, şüphelilerin ikiz plaka takılmış bir otomobille takibi gerçekleştirdikleri de tespit edildi.

İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi - 6

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Büro Amirliği birbiri ardına meydana gelen iki olayın aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Şebekedeki kişilerin kimlikleri kısa süre içinde tespit edilirken, polis ekipleri 5 kişiyi gözatlına almak için çalışma başalttı.

Olayları gerçekleştiren Hamza Ç.(25), Baran N.(21), Muhammed Mustafa G.(23), Nevzat N.(20), Ferhat N.(24) gözaltına alındı.

İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi - 7

EVLERİNDEN TELSİZ, KELEPÇE VE TEPE LAMBASI ÇIKTI

Gözaltın alınanların evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet 7,65 mm tabanca, çok sayıda mermi, yaklaşık 515 bin lira değerinde Umman Parası, bir miktar Irak dinarı, 2 adet kelepçe, 2 adet el telsizi, 1 adet tepe lambası ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi - 8

ADLİYEYE GÖNDERİLMEDEN ÖNCE TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önce poliste çok sayıda suç kaydı olduğu da tespit edildi.

Gözaltına alınanlar, her iki olayın mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edildi.

Maltepe'deki olayda ikiz plaka kullandığı tespit edilen şüphelilere trafik polisleri tarafından 4 bin 65 lira trafik cezası kesildiği öğrenildi.

5 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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