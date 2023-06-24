İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi
İstanbul’da polis olduklarını söyleyerek bir kişinin 300 bin lirasını gasp eden, Avcılar’da ise 15 yaşında çocuğu kandırarak bir evde bulunan 700 bin liralık ziynet eşyasını kendilerine teslim etmesini sağlayan 5 kişilik şebeke gözaltına alındı. İkiz plaka kullandıkları belirlenen sahte polis çetesinin adreslerinde yapılan aramada iki silah, çok sayıda mermi ve kelepçe ile tepe lambası çıktı.
İstanbul’da polis olduklarını söyleyerek 1 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik şebeke çökertildi.