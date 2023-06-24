İstanbul’da ikiz plakalı sahte polis çetesi

Avcılar'da 25 Mayıs 2023 tarihinde meydana gelen olayda 15 yaşındaki S.Ö. ve ailesi polis olduklarını söyleyen kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Evde bulunan yaklaşık 700 bin liralık ziynet eşyasını kasadan alarak şüphelilere veren lise öğrencisi S.Ö. ifadesinde, “Beni telefonla aradılar. Polis olduklarını söylediler. Anne ve babamın sahte altın ticaretine karıştıklarını, onları kurtarmam için evde bulunan altınları operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmemi istediler. Onlara inandım. Anne ve babamı kurtarmak için evde bulunan kasayı açıp içindeki altınları bir çantaya koyup söyledikleri yerde onlara teslim ettim.” dedi.