İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

İstanbul'daki camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazı için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Ayasofya ve Taksim camilerindeki ilk teravih, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi. Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.
Ramazanın ilk teravihi için İstanbulluların yoğun olarak gittiği bir diğer cami de Eyüp Sultan Camisi oldu.
Akşam saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı ezanının ardından cami içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.
Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.
Teravih öncesi türbeleri de ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.