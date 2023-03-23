İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Ramazanın ilk teravihi için İstanbulluların yoğun olarak gittiği bir diğer cami de Eyüp Sultan Camisi oldu.

Akşam saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı ezanının ardından cami içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.