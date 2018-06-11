İstanbul'da iplik fabrikasında yangın

1 İstanbul Davutpaşa'daki 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasının üst katlarında saat 06. 45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 İplik ve kumaş balyalarının yanarak alt katlara düşmesi sonucu yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

3 Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.

4 Yangına İstanbul İtfaiyesi olarak 22 istasyon 89 araç 185 personel, ilçe belediyelerinden Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Esenler belediyeleri ile Hamidiye AŞ'den toplam 15 su tankeri ile müdahale ediliyor.

5 Devam eden söndürme çalışmalarında, alevlerin henüz kontrol altına alınmadığı ancak büyük ölçüde ilerleme kaydedildiği bildirildi.

6 Bölgede çok sayıda fabrika olması ve binaların birbirlerine yakın olması nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanıyor.

7 Bu arada, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, itfaiye erine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

8 Görgü tanıkları, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bazı işçilere de sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğunu anlattı.

9 Yangının başladığı saatte fabrika çalışanların tamamının henüz mesaiye başlamamış olduğu öğrenildi.

10 Yangının başlama sebebine ilişmin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti:



"Teknik inceleme yapıldıktan sonra bilgi verilecek. Vatandaşlarımızdan yangın yerine fazla yaklaşmamalarını istiyoruz. Belirlenen güvenlik sınırları dahiline girilmemesini rica ediyorum. Burası bir iplik fabrikası, üretimin doğası gereği çeşitli kimyasallar var. Her bir katına arkadaşlarımız müdahale ediyor. Şu anda dışarıdan müdahale ediliyor. Soğutma safhasında içerden müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı."

11 Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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