İstanbul'da iplik fabrikasında yangın
NTV Haber, DHA
İstanbul Davutpaşa'daki kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. İstanbul Valisi Şahin yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.
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1İstanbul Davutpaşa'daki 5 katlı kumaş ve iplik fabrikasının üst katlarında saat 06. 45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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2İplik ve kumaş balyalarının yanarak alt katlara düşmesi sonucu yangın kısa sürede tüm binayı sardı.
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3Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı.
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4Yangına İstanbul İtfaiyesi olarak 22 istasyon 89 araç 185 personel, ilçe belediyelerinden Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Bayrampaşa, Esenler belediyeleri ile Hamidiye AŞ'den toplam 15 su tankeri ile müdahale ediliyor.
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5Devam eden söndürme çalışmalarında, alevlerin henüz kontrol altına alınmadığı ancak büyük ölçüde ilerleme kaydedildiği bildirildi.
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6Bölgede çok sayıda fabrika olması ve binaların birbirlerine yakın olması nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanıyor.
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7Bu arada, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, itfaiye erine ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.
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8Görgü tanıkları, itfaiye ekipleri gelmeden önce yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen bazı işçilere de sağlık ekiplerinin ambulansta müdahalede bulunduğunu anlattı.
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9Yangının başladığı saatte fabrika çalışanların tamamının henüz mesaiye başlamamış olduğu öğrenildi.
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10Yangının başlama sebebine ilişmin çalışmaların devam ettiğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti:
"Teknik inceleme yapıldıktan sonra bilgi verilecek. Vatandaşlarımızdan yangın yerine fazla yaklaşmamalarını istiyoruz. Belirlenen güvenlik sınırları dahiline girilmemesini rica ediyorum. Burası bir iplik fabrikası, üretimin doğası gereği çeşitli kimyasallar var. Her bir katına arkadaşlarımız müdahale ediyor. Şu anda dışarıdan müdahale ediliyor. Soğutma safhasında içerden müdahale ediliyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı."
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11Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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