İstanbul'da iş hanına uzun namlulu silahla baskın
İstanbul Sultangazi'de uzun namlulu silah ve tabancayla bir iş hanını basan maskeli 4 kişi, hanın bekçisine bir tekstil firmasının patronunu sordu. Bekçi, sordukları kişinin orada bulunmadığını söyleyince şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.
Olay, 3 Mart Pazar günü saat 08.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir otomobille iş merkezine gelen birinde uzun namlulu diğerlerinde ise tabanca olan maskeli şüpheliler, içeri girerek bekçi Bülent Y.'ye, iş hanında bulunan bir tekstil firmasının patronunu sordu.