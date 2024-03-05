İstanbul'da iş hanına uzun namlulu silahla baskın

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş hanının önüne beyaz bir otomobille gelen 4 şüpheliden üçünün içeriye girip bekçi Bülent Y.'ye silah doğrulttuğu görülüyor.

Görüntülerin devamında ise elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişinin ise bu esnada gözcülük yaptığı daha sonra ise diğer şüphelilerin de gelmesiyle olay yerinden kaçtıkları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.