İstanbul'da iş insanına işkence: Gasbettiler, boş senet imzalattılar
İstanbul Esenyurt'ta iş insanı F.K.'nın evine giren şüpheliler, başına silah dayayıp işkence yaptıktan sonra parasını gasbederek zorla senet imzalattı.
İstanbul Esenyurt'ta 13 Eylül'de iş insanının evine gizlice giren şüpheliler, başına silah dayadıkları F.K.'yı dövüp parasını aldı, ardından zorla senet imzalatarak kaçtı.
F.K.'nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi.