İstanbul'da iş insanına işkence: Gasbettiler, boş senet imzalattılar

İstanbul Esenyurt'ta iş insanı F.K.'nın evine giren şüpheliler, başına silah dayayıp işkence yaptıktan sonra parasını gasbederek zorla senet imzalattı.

İstanbul Esenyurt'ta 13 Eylül'de iş insanının evine gizlice giren şüpheliler, başına silah dayadıkları F.K.'yı dövüp parasını aldı, ardından zorla senet imzalatarak kaçtı.

F.K.'nın polise başvurması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliği kısa sürede belirlendi.

KÜTAHYA'DA YAKALANDILAR

B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü. (37) ve S.A. (23) isimli 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla Kütahya'da yakalandı.

İstanbul'a getirilen şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı.

BOŞ SENET İMZALATTILAR

Polis, şüphelilerin iş insanına işkence yaptığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülediklerini tespit etti.

Şüphelilerin, evde bulunan 95 bin lirayı gasbettiği, ayrıca silahla tehdit ederek F.K.'ya boş 3 senet imzalattığı ortaya çıktı.

İKİ ŞÜPHELİNİN DOSYASI KABARIK

Yapılan incelemede, B.Ş.'nin 44, U.D.'nin ise 7 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

