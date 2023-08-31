İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon
İstanbul’da 10 kişilik şebeke, daha önce iş yaptıkları iş insanını kaçırdı. İş insanını, Gaziosmanpaşa’daki bir binada tutan şebeke, burada iş insanını dövdü, 270 bin dolarlık senet imzalattı. Şebekenin, 14 bin dolarını aldığını söyleyen iş insanı A.A.Q.A., kalan parayı getirmek için serbest bırakılınca emniyete başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da 10 kişilik şebeke A.A.Q.A. isimli bir iş insanını alıkoydu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran mağdur A.A.Q.A. Şişli’de zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını, Gaziosmanpaşa’da adresini bilmediği bir yere götürüldüğünü söyledi.