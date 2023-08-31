İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon

İstanbul’da 10 kişilik şebeke, daha önce iş yaptıkları iş insanını kaçırdı. İş insanını, Gaziosmanpaşa’daki bir binada tutan şebeke, burada iş insanını dövdü, 270 bin dolarlık senet imzalattı. Şebekenin, 14 bin dolarını aldığını söyleyen iş insanı A.A.Q.A., kalan parayı getirmek için serbest bırakılınca emniyete başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon - 1

İstanbul’da 10 kişilik şebeke A.A.Q.A. isimli bir iş insanını alıkoydu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne başvuran mağdur A.A.Q.A. Şişli’de zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığını, Gaziosmanpaşa’da adresini bilmediği bir yere götürüldüğünü söyledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon - 2

A.A.Q.A. kendisini kaçıran kişiler tarafından darbedilip işkence gördüğünü ve kendisine 270 bin dolarlık senet imzalatıldığını iddia etti.

İş insanı aynı şüphelilerin 14 bin dolar parasını aldığını da söyledi.

İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon - 3

Şüphelilerin, 270 bin dolarlık senetten geri kalan parayı bulması için, kendisini serbest bıraktığını anlatan A.A.Q.A polislerden yardım istedi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, olayın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirlendi.

İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon - 4

Görüntülerde şüphelilerin minibüse bindirdikleri mağduru, bir binaya soktukları ardından dövdükleri görülüyor.

İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon - 5

Şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi.

Polis ekipleri, 29 Ağustos Salı günü önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi; 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon - 6

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 pompalı av tüfeği ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheliler arasında bulunan A.Ö. yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon - 7

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan 10 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul’da iş insanını kaçıran 10 kişilik şebekeye operasyon - 8
DAHA FAZLA GÖSTER