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İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon

İstanbul'da Suriye uyruklu iş insanlarını tehdit ederek dolandırdığı iddia edilen aralarında polis memurlarının da olduğu 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Kimlik bilgileri tespit edilerek gözaltına alınan 6 şüpheliden mahkemeye sevk edilen Suriyeli 2 kişi tutuklandı. Olayda adı geçen 2 polis adli kontrol şartıyla serbest kalırken açığa alındı. Diğer 2 polis ise serbest bırakıldı.

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon - 1

20 Şubat'ta iddiaya göre polis memuru E. K. ile H. Ç. ellerinde hiçbir resmi yazı olmadan Suriye uyruklu iş insanı Adnan A.'nın Avcılar'da bulunan evine gitti. Polis memurları E.K. ile H.Ç. kısa bir sorgudan sonra iş insanını evinden alıp götürdü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon - 2

Polis memurlarının, gecenin bir vakti evinden aldığı iş insanı Adnan A.'yı tehdit ve şantaj yaparak para istedikleri öne sürüldü. 20 Mart Çarşamba günü ise Suriye uyruklu iş insanı Abdülkerim M., polis memurlarıyla iş birliği içerisinde olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Hussam S. tarafından arandı.

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon - 3

WhatsApp'tan aramayı gerçekleştiren Hussam S. iş insanına, hakkında çok önemli bir dosya olduğunu, yarın iş yerine polis memurlarının geleceğini ve iş yerine gitmemesi gerektiğini söyledi. Ardından polis memuru E.K., H.Ç., O. A. ve M.K, Abdülkerim M.'ye ait Esenyurt'ta bulunan iş yerine gitti.

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon - 4

Şüpheliler, Abdülkerim M.'yi iş yerinde bulamayınca bir süre sonra oradan ayrıldı. Konuyu, daha önce benzer bir olay yaşayan arkadaşı Adnan A. ile paylaşan Abdülkerim M. avukata danışmaya karar verdi. Avukatı Feyzi Sunar ile savcılığa giden Abdülkerim M. suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon - 5

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Bu esnada, Hussam S., ikinci kez aradığı Abdülkerim M.'ye polislerin dosyayı kapatmak için 50 bin dolar istediklerini fakat kendisinin polisleri 20-30 bin dolar karşılığında ikna edebileceğini söyleyerek Esenyurt'ta buluşmak istedi.

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon - 6

Abdülkerim A. 23 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde parayı teslim etmek üzere belirlenen adrese geldi. Buluşma yerine Habib K. ile Hussam S. siyah bir otomobille, polis memuru E.K ile H.Ç. ise beyaz bir otomobille geldi.

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon - 7

Buluşmada, Abdülkerim M. seri numaraları kayıtlı 20 bin doları teslim ettiği Hussam S. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada kısa sürede şüpheli polis memurları E.K., H.Ç., O. A., M.K ile Habib K. yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen Suriye uyruklu Habib K. ile Hussam S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis Memuru E.K. ile H.Ç. de yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla açığa alınarak serbest bırakıldı. Polis memuru O.A. ile M.K ise serbest bırakıldı.

İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon - 8

Polis ekiplerinin şüphelileri suçüstü yakaladığı an ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Öte yandan 4 ay önce başka bir yabancı uyruklu iş insanını hedef alan polis memurlarının adli kontrol şartıyla yine serbest bırakıldığı öne sürüldü.

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