İstanbul'da iş insanlarını dolandıran şebekeye operasyon
İstanbul'da Suriye uyruklu iş insanlarını tehdit ederek dolandırdığı iddia edilen aralarında polis memurlarının da olduğu 6 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Kimlik bilgileri tespit edilerek gözaltına alınan 6 şüpheliden mahkemeye sevk edilen Suriyeli 2 kişi tutuklandı. Olayda adı geçen 2 polis adli kontrol şartıyla serbest kalırken açığa alındı. Diğer 2 polis ise serbest bırakıldı.
20 Şubat'ta iddiaya göre polis memuru E. K. ile H. Ç. ellerinde hiçbir resmi yazı olmadan Suriye uyruklu iş insanı Adnan A.'nın Avcılar'da bulunan evine gitti. Polis memurları E.K. ile H.Ç. kısa bir sorgudan sonra iş insanını evinden alıp götürdü.