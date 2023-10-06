İstanbul’da iş makinesi taşıyan TIR alt geçide sıkıştı (Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor)

İstanbul Kartal’da dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı. Sıkışan TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

İstanbul’da iş makinesi taşıyan TIR alt geçide sıkıştı (Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor) - 1

Kartal’da dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR’ın köprü altında sıkışması trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kartal-Samandıra bağlantı yolu Uğur Mumcu Mahallesi’nde iş makinesi taşıyan 41 R 4368 plakalı TIR alt geçitte sıkıştı.

TIR’ın mahsur kalması nedeniyle Balıkesir Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da iş makinesi taşıyan TIR alt geçide sıkıştı (Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor) - 2

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, trafik yoğunluğunu azaltmak için sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
İstanbul’da iş makinesi taşıyan TIR alt geçide sıkıştı (Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor) - 3

Uzun çalışmalar sonucu kurtarılan iş makinesinin hidrolik sistemi patlayarak yağ yola döküldü.

Ekipler, iş makinesini kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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