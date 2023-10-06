İstanbul’da iş makinesi taşıyan TIR alt geçide sıkıştı (Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor)
İstanbul Kartal’da dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR, alt geçitte sıkıştı. Sıkışan TIR nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ekipler sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Kartal’da dorsesinde iş makinesi taşıyan TIR’ın köprü altında sıkışması trafik yoğunluğuna neden oldu.
Kartal-Samandıra bağlantı yolu Uğur Mumcu Mahallesi’nde iş makinesi taşıyan 41 R 4368 plakalı TIR alt geçitte sıkıştı.TIR’ın mahsur kalması nedeniyle Balıkesir Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu.