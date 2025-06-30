Bayrampaşa'da hurdalıkta korkutan yangın
İstanbul Bayrampaşa'da, hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Hurdalıktan yükselen duman kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının nedeni araştırılıyor.