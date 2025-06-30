Bayrampaşa'da hurdalıkta korkutan yangın

İstanbul Bayrampaşa'da, hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bayrampaşa'da hurdalıkta korkutan yangın - 1

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Bayrampaşa'da hurdalıkta korkutan yangın - 2

Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bayrampaşa'da hurdalıkta korkutan yangın - 3

Hurdalıktan yükselen duman kilometrelerce uzaktan bile görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının nedeni araştırılıyor.

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