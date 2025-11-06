İstanbul'da iş yerine bombalı saldırı: Önce patlama oldu, sonra yangın çıktı
06.11.2025 10:56
DHA
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, iş yerinde yangın çıktı.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.
Olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi'ndeki Ordu Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, motosikletle caddeye gelen maskeli iki kişiden biri araçtan inerek iş yerinin önüne el yapımı patlayıcı bıraktı.
Patlayıcıyı ateşleyen şüpheli, ardından tekrar motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.
EYP BİR SÜRE SONRA PATLADI
Kısa süre sonra patlayan EYP, iş yerinde yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama ve yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Çıkan yangın ise itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.