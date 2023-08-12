İstanbul’da iş yerine iade baskını
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yeri sahibi, aldığı ürünü iade edince toptancıların saldırısına uğradı. Toptancıların iş yerine yaptığı baskın, güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Fatih’te bir iş yeri sahibi, aldığı ürünü iade edince toptancıların saldırısına uğradı.
Olay dün öğle saatlerinde Mercan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre toptancılık yapan 3 kişi, aldıkları ürünü iade eden iş yerine geldi.