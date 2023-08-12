İstanbul’da iş yerine iade baskını

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir iş yeri sahibi, aldığı ürünü iade edince toptancıların saldırısına uğradı. Toptancıların iş yerine yaptığı baskın, güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul’da iş yerine iade baskını - 1

Fatih’te bir iş yeri sahibi, aldığı ürünü iade edince toptancıların saldırısına uğradı.

Olay dün öğle saatlerinde Mercan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre toptancılık yapan 3 kişi, aldıkları ürünü iade eden iş yerine geldi.

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İstanbul’da iş yerine iade baskını - 2

İçeride bir süre dolanan toptancılar raflardan ürün almak istedi. Ancak içerde bulunan çalışan Ahmet Fevzi engel oldu. İş yeri sahibi Osman Kartal'ı arayan Ahmet Fevzi'ye 3 kişi birden saldırmaya başladı.

İstanbul’da iş yerine iade baskını - 3

Toptancılar çalışanı tekme tokat dövdü.

Çevreden gelen esnafın araya girmesiyle saldırganlar kaçtı.

İstanbul’da iş yerine iade baskını - 4

Ahmet Fevzi darp raporu aldıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan 3 kişinin ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.

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