İstanbul’da iş yerine iade baskını

Fatih’te bir iş yeri sahibi, aldığı ürünü iade edince toptancıların saldırısına uğradı.

Olay dün öğle saatlerinde Mercan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre toptancılık yapan 3 kişi, aldıkları ürünü iade eden iş yerine geldi.