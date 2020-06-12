İstanbul'da İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu

Beşiktaş'ta Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlandı.

DHA 12.06.2020 - 09:42

İstanbul'da İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu - 1
Ortaköy Meydanı'nda  İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlandı.
İstanbul'da İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu - 2
Kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi.
İstanbul'da İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu - 3
Anıtlar kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.
İstanbul'da İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu - 4
İstanbul'da İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu - 5
İstanbul'da İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu - 6
İstanbul'da İSKİ kazısında tarihi kalıntılar bulundu - 7

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