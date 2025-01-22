İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü

İstanbul Kağıthane'de İsveç uyruklu Edijan V., bir sitenin otoparkında kavga ettiği Ahmet Celal Portakalcı'yı silahla 8 yerinden vurup öldürdü. Zanlı, kavga sırasında Portakalcı'nın yanında bulunan Zeynep Eda K.'yi de dövdü. Elektrikli scooterla kaçan Edijan V., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü - 1

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında iddiaya göre; İsveç uyruklu Edijan V. aynı sitede yaşayan Ahmet Celal Portakalcı (35) ve birlikte yaşadığı Zeynep Eda K. (45) ile sitenin otoparkında karşılaştı.

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İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü - 2

Edijan V. ve Ahmet Celal Portakalcı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda ikili birbirine silah çekti.

İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü - 3

SİLAHLA VURDU, E-SCOOTERLA KAÇTI

Taraflar arasında çıkan arbede sırasında silahını ateşleyen Edijan V., Portakalcı'yı 8 yerinden vurarak ağır şekilde yaraladı. Portakalcı'nın yanındaki Zeynep Eda K.'ya da silahın kabzasıyla vurarak döven Edijan V., elektrikli scooterla olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü - 4

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Celal Portakalcı'yı ve Zeynep Eda K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü - 5

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Ameliyata alınan Portakalcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Zeynep Eda K.'nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü - 6

Polis ekipleri olayın yaşandığı otoparkta inceleme yaptı. Otoparkta 2 tabanca ve 8 kovan ele geçirildi. Şüpheli Edijan V.'nin evinde arama yapan polis, otomatik silah ve tabanca buldu.

İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü - 7

Öte yandan olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Edijan V.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Ayrıca hayatını kaybeden Ahmet Celal Portakalcı'nın poliste "kasten yaralama" suçundan iki suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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