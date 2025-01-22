İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü
İstanbul Kağıthane'de İsveç uyruklu Edijan V., bir sitenin otoparkında kavga ettiği Ahmet Celal Portakalcı'yı silahla 8 yerinden vurup öldürdü. Zanlı, kavga sırasında Portakalcı'nın yanında bulunan Zeynep Eda K.'yi de dövdü. Elektrikli scooterla kaçan Edijan V., polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitede 20 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında iddiaya göre; İsveç uyruklu Edijan V. aynı sitede yaşayan Ahmet Celal Portakalcı (35) ve birlikte yaşadığı Zeynep Eda K. (45) ile sitenin otoparkında karşılaştı.