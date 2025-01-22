İstanbul'da İsveçli saldırgan dehşeti: Kavga ettiği kişiyi öldürüp yanındaki kadını dövdü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ahmet Celal Portakalcı'yı ve Zeynep Eda K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.