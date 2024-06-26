İstanbul'da kaçak forma operasyonu! Piyasaya sürülecekti, 180 bin 324 adet ele geçirildi
İstanbul'da yurt dışından kaçak olarak yurda sokulduğu iddia edilen ve piyasa değeri 250 milyon liranın üzerinde olan Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine ait 180 bin 324 adet forma ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın aralarında bulunduğu dört büyük spor kulübünün futbol takımlarına ait formaların yurt dışından ülkeye kaçak olarak getirildiği ve Türkiye'de piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisine ulaştı.