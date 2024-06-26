İstanbul'da kaçak forma operasyonu! Piyasaya sürülecekti, 180 bin 324 adet ele geçirildi

Belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dört kulübün futbol A takımlarına ait kaçak ya da sahte olduğu anlaşılan 180 bin 324 forma ve antrenman eşofmanı ele geçirildi. Ele geçirilen yeni ve eski sezonlara ait formalara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.