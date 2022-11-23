İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu

İstanbul'da 10 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 2

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik çalışmaları sonucunda, yurt dışına çıkarılmak üzere ''şok evi'' denilen yerlerde bekletilen kaçak göçmenlerin bulunduğu adresler tespit edildi.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 3

Ekipler, Bahçelievler ile Bağcılar'daki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 4

Evlerde yapılan aramalar sırasında bazı kaçak göçmenlerin saklanmaya çalıştığı görüldü.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 5

Kaçak göçmenlerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 6
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 7
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 8
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu - 9

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