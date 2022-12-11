İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı

İstanbul Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde dün sabah, kaçak şekilde hafriyat döken kamyonların görüntüsü bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Vatandaşın görüntüleri emniyete ulaştırmasıyla ekipler harekete geçti.
Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2 hafriyat kamyonunu Yeşilbayır'da tespit ederek trafikten menetti.
Araçlara, 2 bin 215 TL cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca zabıta ekiplerince araç başı 140 bin lira olmak üzere toplamda 280 bin TL ceza uygulandı.
Bir başka kaçak hafriyat görüntüsü de Başakşehir'den geldi. Başakşehir’de kaçak döküm yapıldığını gören vatandaşlar, duruma tepki göstermek ve hafriyat kamyonunu yakalamak istedi.
Vatandaşlar, araçla hafriyat kamyonunu takibe aldı, ancak hafriyat kamyonu son sürat kaçtı.
Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.