İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı

İstanbul Arnavutköy'de kaçak şekilde araziye hafriyat döken kamyonlara 280 bin TL ceza kesilirken, kamyonlar trafikten menedildi. Başakşehir'de ise hafriyat dökerken fark edilen kamyonlar, vatandaşların araçla takibi sırasında ölümüne kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı - 1

İstanbul Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi'nde dün sabah, kaçak şekilde hafriyat döken kamyonların görüntüsü bir vatandaş tarafından kaydedildi.

İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı - 2

Vatandaşın görüntüleri emniyete ulaştırmasıyla ekipler harekete geçti.

İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı - 3

Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 2 hafriyat kamyonunu Yeşilbayır'da tespit ederek trafikten menetti.

İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı - 4

Araçlara, 2 bin 215 TL cezai işlem uygulanarak yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca zabıta ekiplerince araç başı 140 bin lira olmak üzere toplamda 280 bin TL ceza uygulandı.

İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı - 5

KAÇAK DÖKÜM YAPAN KAMYON ÖLÜMÜNE KAÇTI

Bir başka kaçak hafriyat görüntüsü de Başakşehir'den geldi. Başakşehir’de kaçak döküm yapıldığını gören vatandaşlar, duruma tepki göstermek ve hafriyat kamyonunu yakalamak istedi.

İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı - 6

Vatandaşlar, araçla hafriyat kamyonunu takibe aldı, ancak hafriyat kamyonu son sürat kaçtı.

İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı - 7

Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER